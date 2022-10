Festival Dérapage – Falmar et Olkan Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Festival Dérapage – Falmar et Olkan

18 Rue de Vitré Fougères

2022-10-22 00:30:00

Ille-et-Vilaine En partenariat avec le Centre Culturel Juliette Drouet, After du festival Dérapage à minuit et demi avec :

FLAMAR et OLKAN : Electro oriental et dj set

Fusion de multi-instrumentiste, Flamar & Olkan métamorphosent les codes de la musique électronique à l’aide de leur vaste collection d’instruments du Moyen-Orient.

Inspirés par leur voyages et recherches effrénés sur les cultures de ces régions, ils passent une bonne partie de cette dernière décennies à apprendre le saz, le oud, le ney, le mijwiz, la darboula, le riqq et le clavier oriental, transformant le duo en un véritable orchestre une fois sur scène. Fougères

