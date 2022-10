Festival Dérapage – Alowd, 22 octobre 2022, .

Festival Dérapage – Alowd



2022-10-22 – 2022-10-22

En partenariat avec le Centre Culturel Juliette Drouet, Before du festival Dérapage à 18h avec :

DJ et Producteur, des sets alliant House et Disco en passant par l’Acid House, ALowd nous transmet une ambiance chaleureuse et dansante avec une sélection de titres de différents artistes et labels de la scène française et anglaise.

Lauréat du tremplin du Texture Festival, il a aussi joué pour le festival Don Jigi Fest, le Morex Custom House, la Terrasse de l’Ile et bien d’autres !

