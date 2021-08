Fresnes-en-Woëvre pole culturel Fresnes-en-Woëvre, Meuse Festival Densités pole culturel Fresnes-en-Woëvre Catégories d’évènement: Fresnes-en-Woëvre

Meuse

Festival Densités pole culturel, 24 septembre 2021, Fresnes-en-Woëvre. Festival Densités

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à pole culturel

### Extérieur jour, intérieur nuit, ne boudons pas notre plaisir car Densités est de retour ! Que ce soit sur les chemins de traverse de la campagne meusienne, dans l’intimité d’une salle de concert, cette nouvelle édition du Festival est celle des retrouvailles. Elle propose un parcours : de la danse au nouveau jazz, de l’improvisation à la littérature, de la musique indienne à celle d’une drôle de fanfare, des ondes radiophoniques au punk-rock ! Pour le pur plaisir de partager à nouveau les aventures proposées par des artistes hors du commun. Et d’arpenter les territoires du sensible au cœur de l’été indien.

Vendredi 24 septembre : 18€, tarif réduit : 14€ Samedi 25 septembre : 20€, tarif réduit : 15€ Dimanche 26 septembre : 20€, tarif réduit : 15€ PASS festival : 48€ PASS Jeunes : 25 € pour les – de 20 ans (tarif unique)

Densités revient pour sa 27ème édition du 24 au 26 septembre 2021 ! pole culturel rue de bonnetage, fresnes-en-woëvre Fresnes-en-Woëvre Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fresnes-en-Woëvre, Meuse Autres Lieu pole culturel Adresse rue de bonnetage, fresnes-en-woëvre Ville Fresnes-en-Woëvre lieuville pole culturel Fresnes-en-Woëvre