Pour la deuxième édition du festival Dehors les artistes, le premier rendez-vous musical se tiendra à la pépinière Les jardins de Kermerour, à Bannalec. Venez avec votre chaise ou votre tapis de sol écouter le trio Haouni, composé d'Erwan Hamon (flûte), Jean-Marie Nivaigne (percussions) et Samir Aouad (oud). Entourés des fleurs et des plantes de la pépinière, vous laisserez vos oreilles voyager de la Bretagne à l'Afrique du nord. reservationsdehorslesartistes@gmail.com

