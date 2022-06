Festival d’Ecouv’Art des 30 ans L’Orée-d’Écouves L'Orée-d'Écouves Catégories d’évènement: L'Orée-d'Écouves

Orne

Festival d’Ecouv’Art des 30 ans L’Orée-d’Écouves, 26 août 2022, L'Orée-d'Écouves. Festival d’Ecouv’Art des 30 ans

L’Orée-d’Écouves Orne

2022-08-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-28 L’Orée-d’Écouves

Orne L’Orée-d’Écouves Du vendredi 26 août 2022 au dimanche 28 août 2022 À l’occasion de ses 30 ans, l’association D’Ecouves Verte organise le Festival D’Ecouv’Art à Fontenai les Louvets. Au programme : Musique – Art de Rue – Ateliers – Expo – Restauration – Bar – Contes – Spectacle – Danse – Débat – Projection Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août

Au coeur du village de Fontenai-Les-Louvets (61420 L’Orée D’Ecouves)

decouvesverte@free.fr +33 9 82 60 31 97

Au coeur du village de Fontenai-Les-Louvets (61420 L’Orée D’Ecouves)

Détails Catégories d’évènement: L'Orée-d'Écouves, Orne Autres Lieu L'Orée-d'Écouves Adresse L'Orée-d'Écouves Orne Ville L'Orée-d'Écouves lieuville L'Orée-d'Écouves Departement Orne

