Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle Venez assister à la cinquième édition du Festival de la photographie naturaliste Déclic nature à la Maison des fêtes et de la culture de Blainville-sur-l’Eau.

Au programme : expositions, photos, conférences et animations naturalistes. Invité d’honneur : le photographe Fabrice Cahez avec l’exposition et projection « Belle des bois ». Renseignements auprès de la CC3M au 03.83.71.43.62 et sur www.festivaldeclicnature.jimdo.com. +33 3 83 71 43 62 http://www.festivaldeclicnature.jimdo.com/ CC3M

