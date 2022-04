Festival Deci-Delà : soirée d’ouverture ! Espace Agora Santes Santes Catégories d’évènement: Nord

Espace Agora Santes, le vendredi 1 avril à 18:00 Sur inscription

Retrouvez le festival Deci-Delà (théatre, humour, danse …) avec les groupes Les Brass’eurs et Strunt pour cette soirée d’ouverture. Espace Agora Santes avenue des sports 59211 santes Santes Nord

