Festival Deci-Delà : Le Cas Pucine

Espace Agora Santes, le vendredi 8 avril à 20:00

« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- Peter Pan. A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse. Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Sur inscription – Tarif plein: 28€ Tarif réduit (prévente, groupe, étudiant) + Tarif -16 : 25€

Espace Agora Santes avenue des sports 59211 santes Santes Nord



