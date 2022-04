Festival Deci-Delà : Las Cachottiers Espace Agora Santes, 3 avril 2022, Santes.

Festival Deci-Delà : Las Cachottiers

Espace Agora Santes, le dimanche 3 avril à 20:00

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis ses deux amis Bernard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry Beccaro) viennent lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées. Sauf que ce week-end là… Une voisine affolée (Mélanie Rodriguez) veut accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban (Xavier Letourneur) veut à tout prix le tirer comme une perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les bras. Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! De « Cachotteries » en « Cachotteries » ;, ce week-end, loin d’être un long fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau ! Une pièce de LUC CHAUMAR Mise en scène : OLIVIER MACE Avec : THIERRY BECCARO, DIDIER GUSTIN, MELANIE RODRIGUEZ, JULIEN CAFARO, XAVIER LETOURNEUR et FABIENNE GALLOUX

Sur inscription – 32€/personne

Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !

Espace Agora Santes avenue des sports 59211 santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T20:00:00 2022-04-03T22:30:00