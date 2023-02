Festival de yoga en Provence Le Dôme Layama Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

2023-07-13 – 2023-07-14

Bouches-du-Rhone Aix-en-Provence Layama organise depuis 2014 le festival de yoga en Provence sur son site de Bibemus dans un écrin de pinède à deux pas du centre d’Aix-en-Provence. Ce grand rassemblement autour des pratiques de yoga et d’énergétique chinoise est organisé par une équipe de bénévoles passionnés, ce qui en fait un évènement incontournable du Yoga en Provence. Gaëlle, Sibille, Esther, Ronan et toute l’équipe vous invitent à participer à la 8e édition et vous préparent des surprises tout au long de l’été ! Nouvelle édition du Festival de yoga en Provence, organisé par Layama. Une célébration du yoga, de l’été et de la joie d’être ensemble en pleine nature ! Festival de Yoga en Provence Le Dôme Layama 785 chemin de Bibemus et plateau de Bibemus Aix-en-Provence

