Festival De Vives Voix 20 ans La Maison du Chant & différents lieux partenaires Marseille 4e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Ce festival d’art vocal est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien.

Rendez-vous les 9 ,10 et 11 février pour le weekend de lancement du festival !

« Les Voies du Chant au fil du temps » 20 ans déjà.



Vous pensiez que nous allions attendre l’automne ?



Pour fêter nos 20 ans, le festival commence… dans deux semaines.

Comme une rétrospective des chemins empruntés, une retrouvaille avec les artistes qui ont jalonné notre voyage, un rappel des chants et polyphonies abordés, les pages de notre histoire vont se déplier tout au long de l’année 2024…



Programme



• Vendredi 9 février à 19h

La grande soirée de lancement à la Maison du Chant

Commençons cette 20e avec une soirée à l’image de la Maison du Chant et du festival De Vives Voix ! Cantera au comptoir, concert à l’auditorium tout y sera pour une soirée comme on les aime, avec quelques-uns des artistes historiques. Cette soirée exceptionnelle sera aussi l’occasion de vous présenter en avant première tout ce qui vous attend dans cette belle année anniversaire !

Avec Bruno Allary, Cesare Mattina, Les Bottines, Enco De Botte

En de nombreux invités surprises…

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



• Samedi 10 février à 20h30

Église des Chartreux, rue Pierre Roche, 4e

D’une rive à l’autre

Françoise Atlan & Fouad Didi

Plus que jamais en ces temps d’obscurité, ce concert, nous invite à revenir sur une époque exceptionnelle en Espagne, quand juifs, arabes et chrétiens vivaient ensemble en paix et en ouverture à l’autre.

Avec Françoise Atlan, Fouad Didi, Farid Zebroun et Nicola Marinoni

En partenariat avec la Mairie des 4ᵉ et 5ᵉ arrondissements de Marseille

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



• Dimanche 11 février à 18h

La Maison du Chant

Duo Tcha Limberger & Jean-Christophe Gairard

Depuis leur rencontre en 2008 en Transylvanie, Tcha Limberger et Jean-Christophe Gairard ont tissé une relation musicale intime fondée sur leur passion commune pour le violon, et précisément le style de violon que l’on joue chez les Hongrois et chez les Roumains de Transylvanie.

Ce concert en duo est l’occasion de raviver ces instants musicaux partagés, d’écouter ensemble tout ce que ces deux musiciens ont à se dire, et à nous dire.

[Tarifs 11 € + Adhésion annuelle Maison du Chant 3 €] EUR.

