Festival “De vives voix” #17: Piadas, «Dins leis piadas dei gigants» La Maison du Chant, 10 octobre 2021, Marseille.

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Manu Theron est un habitué de De Vives Voix, nous l’invitons souvent et chacune de ses propositions est une grande aventure aux multiples facettes. Manu à l’immense talent de faire se croiser des histoires, des arts et il excelle particulièrement dans la rencontre entre poésie et musique. Grand connaisseur des textes, dénicheur de perles rares et peu connues, fin arrangeur musical, ses cocktails ne laissent jamais indifférent. Merci à lui de nous bousculer tout en flattant nos oreilles et réjouissant nos cœurs. « Dins leis piadas dei gigants » est un concert de musique vocale inspirée par les musiques populaires de méditerranée, dans lequel la poésie occitane contemporaine de Roland Pécout occupe une place majeure. C’est pour donner aux textes de ce dernier un relief et une perspective nouvelle que nous avons, en accord avec lui, fait appel à d’autres écritures poétiques qui intègrent l’évocation de cultures populaires en voie d’extinction ou en pleine renaissance, selon les oeuvres ou les imaginaires sollicités : chez Pasolini et Ginsberg, cette référence irrigue les textes choisis, et définit même le rapport du créateur au monde qui l’entoure en participant à l’épanouissement de son désir ; Hafez et Kerouac proposent une évocation plus implicite qui se condense dans les outils sémantiques, la versification et/ou les formes adoptées. Rimbaud, seul, prophétise le rapport des européens de son époque à l’altérité et Pécout témoigne ainsi d’un « état du monde » que ses prédécesseurs ont appréhendé chacun à leur manière.La simplicité des moyens musicaux (voix et tambours sur cadre) permet deconférer au texte une place prépondérante, et le souci des chanteurs est d’en traduire tous les états, de la vivacité à la colère, en passant par l’alanguissement ou l’analyse politique. Ils empruntent leurs schémas harmoniques aux polyphonies sardes ou balkaniques, aux monodies des musiques orientales et à l’univers des musiques populaires d’aujourd’hui, qu’elles soient d’influence anglo-saxonne ou latine.Le dispositif musical s’inspire des relations entre les différents textes adaptés, d’où la constitution du concert en plusieurs petits mouvements regroupant chacun entre une et quatre pièces. Ces pièces suivent une évolution linéaire, calquée sur les récits populaires, où l’on s’attache à la succession des détails dans ce qu’ils recèlent de symbolique, et non à la cohérence du discours narratif. Elles définissent chacune un climat singulier, composé de textures et de découpes elles-mêmes caractérisées par les schémas harmoniques et rythmiques mis en place. Chaque pièce dévoile un état particulier de l’énonciation poétique, exprimé ou implicite : le mouvement, la remembrance, la contemplation, la déploration et la mort sont les cinq états privilégiés dans le choix des textes et la définition des atmosphères musicales des poèmes retenus. Geoffroy Dudouit, Damien Toumi, Manu Théron , Thomas Georget, Guillaume Maupin Le Pôle des Musiques du Monde est co-producteur de cette création, merci à Michel Dufétel pour ses initiatives . Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 18h30 Ouverture du Comptoir 17h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant après le concert [https://youtu.be/4iJFrDn3Cs4](https://youtu.be/4iJFrDn3Cs4)

11 & 8 € / Pass festival 90 & 70 €

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-10T18:30:00 2021-10-10T20:00:00