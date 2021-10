Festival “De vives voix” #17: Morgane le Cuff La Maison du Chant, 23 octobre 2021, Marseille.

Festival “De vives voix” #17: Morgane le Cuff

La Maison du Chant, le samedi 23 octobre à 20:30

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Passionnée de traditions orales, collectées entre la Galice, les Asturies et sa Bretagne natale, Morgane Le Cuff se fait tour à tour clown, conteuse, chanteuse, accompagnée d’une harpe celtique et de percussions ibériques comme la pandereta ou les cuillères en bois. Au pas, au trot ou en Gallo (langue de Haute-Bretagne), elle nous amène au fond d’un lac pour découvrir les stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin, dans un village perché à Somiedo, auprès de la cuisinière de la vieille María ou encore su la më o un ptit peisson qhi terlusae. Chatouillant, pinçant, percutant ou effleurant les cordes les plus sensibles de nos âmes, Morgane passe du rire aux larmes en transmettant son amour du jeu et de l’improvisation. « Chanteuse, harpiste et conteuse bretonne, Morgane Le Cuff représente cette nouvelle génération s’étant intelligemment affranchie des carcans et des étiquettes réductrices. Sans rien renier, elle a su tisser un parcours singulier parmi les traditions orales, se frottant notamment aux musiques asturiennes, leurs rythmes, leurs techniques vocales si spécifiques. Ce bagage musical s’exprime dans un chant chaud, un jeu de harpe percussif, une présence immédiate happant les spectateurs pour une parenthèse tant énergique que poétique. » Sylvain Girault Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 20h30 Ouverture du Comptoir 19h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant avant et après le concert

11 & 8 € / Pass festival 90 & 70 €

♫♫♫

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:30:00