Festival “De vives voix” #17: Marco Filograsso, «Canta che ti passa»

La Maison du Chant, le dimanche 24 octobre à 17:00

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Marc Filograsso, Ténor Laurent Barbaza, piano Récital au piano de mélodies et de romances de divers compositeurs Italiens issus du répertoire que Marc Filograsso interprète depuis plus de 30 ans. Mis en espace par Corinne Verrot et en lumière par Sidonie, la première du spectacle eu lieu le 26 octobre 2019, au théâtre des Argonautes à Marseille, accompagné par le pianiste Laurent Barbaza, Un récital lyrique libre telle une carte blanche, composée de morceaux choisis dans un répertoire, où domine toujours Francesco Paolo Tosti, qu’il aime interpréter pour se faire plaisir et faire plaisir. Il dévoile son univers intime et partage sa passion. Marc Filograsso, ténor, devient membre permanent de la Troupe de l’opéra de Nice de 1989 à 1991, après des Etudes à l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris de 1986 à 1989. Il obtient de premier prix de la SACEM, le 1er second prix au concours des Voix d’Or en 1992 et poursuit depuis une carrière de chanteur lyrique. Il interprète notamment les rôles mozartiens de Ferrando (Cosi fan tutte), Il Contino et Podestà (Finta giardiniera), ainsi que les Messes (Messe en Ut, Requiem, Couronnement…), ainsi que les rôles de Rinaldo dans Armida de Haydn, Vincent dans Mireille de Gounod, Almaviva dans le Barbier de Séville de Rossini, et divers oratorios, (Petite messe solennelle de Rossini, Gloria de Puccini…) Marc Filograsso se consacre aux récitals, explorant en particulier l’univers musical et poétique du compositeur italien Francesco Paolo Tosti, la mélodie française et la mélodie napolitaine. Il crée le Duo Amaranta avec la pianiste Isabelle Poulain. Ils donnent de nombreux récitals de mélodies de Francesco Paolo Tosti ainsi qu’à Ortona (Italie) lieu de naissance du compositeur,en France : Aix-en-provence, Marseille, Reims, Lille, Paris (Musicora et Radio France) et au Japon à l’occasion de « l’année de la France au Japon » en 1998. Ils enregistrent chez AXIL 3 albums consacrés à Francesco Paolo Tosti: “Mélodies Italiennes” en mageur partie des mélodies sur des textes de Gabriele d’Annunzio, “Mélodies d’amour” sur des textes de poètes Français, “Entra” pour le 150ème anniversaire de la disparition du compositeur. Marc Filograsso chante depuis toujours les mélodies napolitaines. Il crée le spectacle Per Inchantesimi, accompagné à l’accordéon et mis en scène par Jean Guizerix, au festival Durance-Luberon, les étés 1998 et 1999. Depuis 2001, il se produit en trio avec accordéonistes et guitaristes , formant le Trio Appassiunata qui explore les chansons napolitaines populaires et classiques. Il crée Duo Calendau avec André Gabriel en 2003, répertoire de chants traditionnels Provençaux de Nicolas Saboly. En 2014 reçoit le prix Nicolas Saboly de Monteux, ville de naissance du compositeur. Depuis 2017 l’organiste Benoit Dumon les à rejoint. Marc Filograsso se consacre de plus en plus aux récitals à thèmes, puisant dans des répertoires variés, F. Poulenc, G. Fauré, H. Berlioz, H. Duparc, J. Offenbach, P. Tosti…Ainsi il a été invité au musée Pierre Bonnard, musée de la Vielle Charité, musée Cantini, musée du Terroir Marseillais, Cité de la musique à Marseille, Cité universitaire maison de l’Italie à Paris, dans des lieux privés Galerie de Médicis à Paris, #7clous à Marseille, ainsi que chez des particuliers pour des moments “Salon musical”, soirées littéraires. Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 17h Ouverture du Comptoir 16h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant après le concert Concert de la Cité de la Musique de Marseille à la Magalone

11 & 8 € / Pass festival 90 & 70 €

♫♫♫

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T19:00:00