Festival “De vives voix” #17: laurent Maltinti duo au Comptoir La Maison du Chant, 5 novembre 2021, Marseille.

Festival “De vives voix” #17: laurent Maltinti duo au Comptoir

La Maison du Chant, le vendredi 5 novembre à 20:30

L’automne est la saison des vendanges, le moment où les grappes fraichement cueillies rentrent doucement dans un processus de maturation qui devrait les transformer en un breuvage divin. Laurent Maltinti est vigneron, il soigne ses vignes, il use de son talent pour transformer le fruit en nectar ; il nous parlera de son vin, nous fera déguster ses saveurs. [http://domaine-deves.com/nosvins/](http://domaine-deves.com/nosvins/) Laurent Maltinti est chanteur, guitariste, il se promène, plutôt au sud, plutôt en chansons, surtout en harmonie » Issu du monde flamenko j’ ai accompagné pendant 10 ans diverses danseuses et chanteurs notamment et puis je suis sortit des sentiers battus avec des compos flamenko rock qui sont à l image de ma vie et de mes origines . Je puise dans mon métier de vigneron l énergie de la terre pour exprimer en musique les moments fort de ma vie dans lequel chacun de nous peut se retrouver ou s évader. La vibration des cordes qu elles soient vocales ou de la guitare me touchent et me portent au de là de la musique. Voilà nous ne ferons donc ni du flamenco ni de la pop ni de la variété ,ni du classique mais bel et bien du rêve, de l amour , de la mélodie et de la complicité.« Emmanuelle Effendiantz est issue du classique, elle a pratiqué pendant 12 ans le violon avec l institut musical suzuki de lyon , puis passionnée de musique, elle est venue au piano puis à la guitare et au chant en prenant des cours de chant chez Maggy vilette . Emmanuelle a un timbre de voix et une rythmique qui s apparente au jazz. Emmanuelle Effendiantz est osthéopathe. Alors pour le concert : La thématique va tourner autour d un fil conducteur qui est la guitare flamenka et ses techniques. C est à dire que nous allons interpréter des titres traditionnels , des compos , de la pop anglaise , de la variété française ….mais toujours avec deux guitares acoustiques flamenka et avec surtout les techniques de mains issuent du flamenko. Nous ferons des compos nouvelles et anciennes ,des reprises en espagnol français et anglais ,italien brésilien avec deux voix deux guitares . Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 20h30 Ouverture du Comptoir 19h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant avant et après le concert [https://www.facebook.com/watch/live/?v=298983121261560&ref=watch_permalink](https://www.facebook.com/watch/live/?v=298983121261560&ref=watch_permalink)

11 & 8 € / Pass festival 90 & 70 €

♫♫♫

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:30:00