Festival “De vives voix” #17: Eléonore Bovon La Maison du Chant, 22 octobre 2021, Marseille.

Festival “De vives voix” #17: Eléonore Bovon

La Maison du Chant, le vendredi 22 octobre à 19:30

Singing Addict, consultation neuro-musicale de et par Eléonore Bovon « pourquoi il est si difficile de se débarrasser du chant… Artiste de théâtre musical, Éléonore Bovon partage sa carrière entre le chant et l’écriture, dans des projets originaux et surprenants. Comme autrice, compositrice et cheffe de chœur, elle crée des spectacles de deux à cinquante interprètes, sur des sujets forts, dans des contextes hors-normes, pour tous les publics, en France et dans le monde Comme interprète : chanteuse, violoniste, comédienne, elle pratique au concert et au théâtre des répertoires transversaux, entre reprises et créations. CHANTER LE MONDE Le chant… Comme bulle de plaisir et de beauté, riche de sa poésie, le chant qui fait bouger les pieds et taper des mains, le chant chargé de sens, que l’on chante seul ou à plusieurs, le chant comme trace de toutes nos mémoires chantées depuis l’enfance, le chant comme compagnon, à tout âge, à tout moment ​ [https://eleonorebovon.wixsite.com/website](https://eleonorebovon.wixsite.com/website) Entrées 6 & 9 – Pass soirée 9 & 12€ – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 19h30 Ouverture du Comptoir 18h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant entre et après les concerts

6 & 9€ / Pass soirée 9 & 12€ – Pass festival 90 & 70 €

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



