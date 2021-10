Festival De Vives Voix #17: DUOH ! La maison du chant, 29 octobre 2021, Marseille.

Festival De Vives Voix #17: DUOH !

La maison du chant, le vendredi 29 octobre à 20:30

DUOH ! en quintet – Chanson française acoustique DUOH!C’est la rencontre de deux musiciens. Elle : Patricia CEFAI,a chanté dans les cafés, les églises, les sommets, les calanques…un répertoire éclectique qui va de la polyphonie au jazz, du folk à la pop. Elle est chanteuse du groupe The folkadelic sound of Aïe Aïe de 1998 à 2010 (sortie d’un EP 4 titres «Karl Marx est mon doudou»). Elle participe à l’élaboration de trois enregistrements à destination des écoles des Bouches-du-Rhône «Chante 13» dans le cadre de son métier de conseillère pédagogique en éducation musicale.Elle aime Camille, Feist, My Brightest Diamond, des chanteuses à l’univers personnel très marqué. Lui : Dominique DAVID, est auteur compositeur, guitariste. Il compose en français avec l’envie de faire sonner les mots, la langue. Il nous offre des miniatures pop, des moments de vie, des réflexions poétiques, nerveuses, rêveuses, critiques sans cynisme. Albums déjà paru : Baluchon, L’heure est à l’espoir, Laveur de carreaux (album jeune public), Pétanque sidérale (album 12 titres avec le trio Dans les flaques). Il travaille dans les Conservatoires d’Aubagne et de Martigues en tant que professeur d’éveil musical et intervenant en milieu scolaire. Il a participé depuis 2015 aux projets «Voix de l’Alcazar» et «Voix du Mucem» en partenariat avec l’Education Nationale. A deux, ils vous invitent à écouter des compositions originales en français aux couleurs pop, folk et jazz et des reprises en anglais allant de Feist, U2, Joni Mitchell, Youn Sun Nah, Guillian Welch et bien d’autres. Ils viennent de sortir un nouvel album «L’instant». Liens pour écouter : [https://duoh.bandcamp.comhttps://soundcloud.com/duoh-5278547311](https://duoh.bandcamp.comhttps://soundcloud.com/duoh-5278547311) Clément Dusserre, violoniste, chanteur et guitariste. Formé au conservatoire d’Aubagne dans la classe de Grégoire Stamboulidès puis apprend la guitare folk en autodidacte. S’en suit une carrière musicale de 20 ans dans laquelle il appréhende des registres et esthétiques très variés.En tant que violoniste, il développe au fil des années un son très personnel, fruit de multiples collaborations et influences. Que ce soit en musique classique (orchestre des jeunes de la méditerranée, archets du Roy René), musique du monde (Mariachi Quetzal, Quintette In’Pulso, ensemble Magellan…), musique traditionnelle (Orchestre Plantevin, Trad’inz…) ou musique actuelle (So and the Usual suspect, Folk and furious…), son jeu sait se faire puissant, expressif, doux et facétieux. De plus en plus tourné vers les répertoires funk, soul et jazz, l’amour de l’improvisation reste la pierre angulaire de son travail, il marche ainsi dans les traces de son influence majeure, Didier Lockwood.Depuis 15 ans, il accompagne Dominique David sur de nombreux projets, à la guitare, au chant ou au violon. Il prend part au groupe DuoH!depuis sa création en 2015. Gérard «Gé» Gatto, batteur. Diplomé du Conservatoire d’Aix-en-Provence,il collabore en tant que percussionniste au Ballet Preljocaj, participe à de nombreux projets tournant autour du jazz, des musiques afro américaines qui l’ont amené à jouer aux Etats-Unis et dans toute l’Europe avec entre autre le projet KABBALAH.Lauréat de Jazz à Vienne en 2017 et de Jazz à Juan les pins en 2018 avec le Trio Tie Break,Un jeu de batterie moderne, s’influençant des grands artistes d’aujourd’hui tel que Anderson Paak, Mark Guiliana, ou encore Hiatus Kaiyote. Sylvain Hernandez, Harvey De Saltz, bassiste et batteur. Il Débute la guitare en 2000 et la basse en 2004.Débute l’écriture en 1981 (Spleen et autres poèmes). Écrit de 1997 à 1998 un recueil intitulé « Poèmes à l’emporte-coeur ». Écrit à partir de 1999 un certain nombre de compos dont « Blues En L Majeure », « Quelque Chose A Changé », « Avise-Toi »…Crée le groupe « Les Denise » avec 3 copains et Denise en 2003. L’album « Blues En L » sortira en 2008 : 7 compos arrangées par le groupe. »Les Denise » devient « MOSiQ » en 2013.Enregistre deux titres en solo durant le confinement : « Harmonie Du Grand Soir » (composée en 2018) et « Miroir, Mon Beau Miroir » (2020). Participe à une émission radio (podcast web radio Arts-Mada -« Sans Transition », ép.3) le 21 mai 2020 (les 2 titres y sont diffusés). Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 20h30 Ouverture du Comptoir 19h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant avant et après le concert

11 & 8 € / Pass festival 90 & 70 €

♫♫♫

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T22:30:00