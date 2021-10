Festival “De vives voix” #17: Compagnie Rassegna La Maison du Chant, 17 octobre 2021, Marseille.

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Socle de la Compagnie Rassegna, ce programme interroge depuis près de vingt ans les patrimoines musicaux de Méditerranée. En constante évolution, il se nourrit des airs qui accompagnent le quotidien des hommes autour – et au cœur – de cette mer, en proposant toujours des interprétations neuves et inventives. Sur scène, six artistes, compagnons de longue route, concentrent aujourd’hui leur répertoire autour de chants venus de Sicile, d’Espagne, de l’ouest Algérien ou d’Occitanie. Assis en arc de cercle, fidèles à la disposition séculaire des ensembles méditerranéens, ces chanteurs-musiciens croisent avec complicité et expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies, pour transposer sur scène la force et la spontanéité des réunions musicales informelles. Avec Bruno ALLARY (guitare, saz, mandole,chant), Carine LOTTA (chant), Sylvie PAZ (chant, percussions), Hassan BOUKERROU (percussions) , Fouad DIDI (chant, violon, oud), Julian BABOU (basse). Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [[contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org)](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 18h30 Ouverture du Comptoir 17h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant après le concert [https://youtu.be/DNQr1rQsQXc](https://youtu.be/DNQr1rQsQXc)

