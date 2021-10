Festival “De vives voix” #17: « Casa Zelinda » La Maison du Chant, 16 octobre 2021, Marseille.

Festival “De vives voix” #17: « Casa Zelinda »

La Maison du Chant, le samedi 16 octobre à 20:30

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Spectacle – Chant lyrique et accordéon avec Muriel Tomao et Solange Baron Muriel Tomao Solange Baron Un programme aux saveurs méditerranéennes où se mêlent la nostalgie et la joie de vivre ! « Zelinda, c’est un peu notre grand-mère à tous, celle qu’on a eue, celle qu’on rêve d’avoir, la mienne, la vôtre, la sua… ». Ce récit autour de l’immigration italienne au début du XXe siècle nous entraîne dans un voyage humain et musical d’un temps qui nous parle encore. De Naples à Marseille en passant par Buenos Aires, Muriel et Solange nous content l’histoire rocambolesque de Zelinda et de toutes les traditions culinaires et musicales qu’elle rencontre. Et c’est en passant du rire aux larmes qu’on se régale de les entendre. « Me voglio fa’na casa », G. Donizetti « Marechiare », F.P. Tosti « Le petit bal de la belle de mai », V. Scotto « A vucchella », F.P. Tosti « Je te veux », E. Satie « Gnossienne n°3 », E. Satie « Je ne t’aime pas », K. Weill « Nana », M. De Falla « Mamma », C.A. Bixio « Libertango », A. Piazzolla « Damunt de tu només les flors », F. Mompou « Youkali », K. Weill « Parla più piano », N. Rota « O sole mio », E. di Capua murielle-tomao-photo_118618_7429 Muriel Tomao – Mezzo-soprano Après des études au CNIPAL de Marseille, elle obtient en 1996 un DEM au Conservatoire de Nice et le 1er prix au concours de Béziers. Elle débute ainsi très jeune à l’Opéra de Marseille dans les rôles de Zerlina (Don Juan), Tebaldo (Don Carlo), Wanda (La Grande Duchesse de Gérolstein). Elle part alors en Italie où elle va remporter le concours AS.LI.CO et pendant deux ans, connaître la vie de troupe où elle s’illustrera dans de nombreux rôles. De retour en France, elle est engagée sur les scènes de Toulouse, Vichy, Marseille, St-Etienne, Metz, Avignon, Massy… et plus récemment au Festival de Macerata en Italie. Elle perfectionne sa technique vocale auprès de Lionel Sarrazin. Muriel Tomao aborde avec autant d’intérêt et de curiosité tous les styles, de l’oratorio à la musique contemporaine, en passant par le théâtre musical. Parmi ses projets actuels, notons la tournée PACA 2020 des chants de Noël, la reprise de « Der Kaiser von Atlantis » au GTP d’Aix en Provence et le Magnificat de Rutter à Alès. Muriel enseigne également le chant lyrique au conservatoire d’Alès depuis septembre 2020. Solange Baron – Accordeon – 06 Solange Baron – Accordéon Née en 1988, elle effectue ses études musicales au Conservatoire National de Région de Marseille et obtient un Premier Prix à l’unanimité d’accordéon de concert ainsi qu’un Premier Prix de musique de chambre et de composition dans les styles. Elle obtient en parallèle une licence de musicologie et un master d’audiovisuel. Solange est membre de l’Ensemble Télémaque depuis 2012. Cela l’amène à jouer dans des lieux et des festivals prestigieux en France et à l’étranger (Venise, Madrid, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires). En parallèle, elle participe à de nombreux projets aux horizons musicaux très variés, allant de la musique baroque et classique jusqu’à la comédie musicale et la chanson française. Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 20h30 Ouverture du Comptoir 19h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant avant et après le concert

11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 €

♫♫♫

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00