Festival "De vives voix" #17: « Cantera au Comptoir » La Maison du Chant, 15 octobre 2021, Marseille.

Festival “De vives voix” #17: « Cantera au Comptoir »

La Maison du Chant, le vendredi 15 octobre à 19:00

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Dès l’ouverture de la 1ère Maison du Chant, en 2007, rue jean de Bernardy, les chanteurs se retrouvaient spontanément avant et après les concerts, autour du comptoir, à partager les répertoires d’ici et d’ailleurs. La polyphonie soit elle corse, occitane, georgienne, italienne … était toujours au rendez-vous. Le rideau se fermait bien tard. Ainsi ont été crées Enco de Botte, Vocal Oie Note, E Voce di l’Alma, Boca Nova puis Babelika, et d’autres encore … Ainsi se sont tissés des liens entre les chanteurs de Rassegna, Indalo et d’autres encore … Ainsi sont nées quelques unions amicales, maritales et d’autres encores … Puis la configuration de la seconde Maison du Chant se prêtant moins à ces rencontres elles étaient, bien que toujours vivantes plus rares. Dès le déménagement rue Chape, l’élan des cantèras (Moment de convivialité pendant lequel se réunissent des chanteurs volontaires pour entonner des chants polyphoniques) est revenu et les chants partagés spontanément ont à nouveau résonné autour du comptoir. La cantèra peut être spontanée, elle peut aussi être initiée, organisée de manière à perpétuer la transmission et la pratique des chants polyphoniques. Le collectage et la transmission des chants, la pratique de la polyphonie sont les socles de notre travail ; c’est pourquoi, nous saisissant de l’opportunité de la convivialité du comptoir nous initions, un vendredi par mois, les cantèras. Ce soir là, l’entrée est libre à qui veut chanter et/ou écouter chanter, à qui veut croiser les voix, partager les répertoires. Chacun amène sa voix, ses oreilles, de quoi manger (si possible avec les doigts) seules les boissons sont payantes. Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org)

La Maison du Chant 15, rue Isoard, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T21:00:00