La maison du chant, le samedi 9 octobre à 20:30

Festival d’Art vocal, cet événement créé en 2004 est une invitation au voyage avec des escales musicales pour découvrir les nombreuses manifestations possibles de la voix. Outil de transmission, de création, elle est mise en valeur sous toutes ses formes. Susciter les télescopages, bousculer les frontières et permettre aux créations de s’exprimer est notre fil conducteur. Nous proposons souvent une thématique de manière à se laisser porter par un fil et incitons le public à ouvrir les portes, à tendre l’oreille vers l’inconnu sonore. Sans limite chronologique, géographique, esthétique nous voyageons dans le temps et dans l’espace en nous laissant imprégner de ce que l’autre nous propose. Ce festival est l’occasion de présenter des créations locales comme des artistes venant de très loin, là où les sons ne ressemblent en rien à notre univers quotidien. Ahamada Smis est venu pour la 1ere fois en 2005, depuis il ne cesse de nous entrainer dune île à l’autre dans l’Océan Indien. L’univers de Ahamada Smis est tissé de traditions et de poésie. Sa grande curiosité l’amène à la découverte et à l’apprentissage d’instruments et de rythmes traditionnels qu’il met au service de ses textes toujours percutants. Dans l’archipel des Comores, chaque style musical correspond à une danse et à un rythme spécifique. Ces danses sont réalisées d’une part par des femmes, comme le lélémama, le wadaha, et par des hommes, comme le Mirindin, gala… Mais elles aussi très souvent par des groupes mixtes comme le djalico, le sambé, le twarabe. Ces différentes musiques et danses sont pratiquées lors de manifestations qui rythment la vie dans la société comorienne comme par exemple pendant les neuf étapes du grand mariage, le départ en pèlerinage, les cérémonies animistes des danses des esprits…Avec cette nouvelle création, Ahamada Smis embrasse la chanson française en se reposant sur ces rythmes issus de danses traditionnelles de l’Océan Indien, principalement des Comores. Avec des textes chantés en français et en Swahili, le poète multi-instrumentiste aborde des thèmes de société liés notamment à la situation tendue de son archipel natal. Pour la production de « Air », Ahamada Smis a débuté la composition des titres en jouant les mélodies au dzenzé (harpe artisanale) et au gabousse (luth) ainsi qu’avec d’autres instruments traditionnels. Tous les rythmes de danses traditionnelles ont été joués au ngoma par le percussionniste comorien Ibrahim Mfougoulié dans le studio Colombe Records. Les lignes de guitare sont interprétées par le guitariste Christophe Isselée Ahamada Smis (dzenzé, gaboussi, chant)Christophe Isselée (guitare, oud)Mfougoulie Ibrahim (percussions) Entrées 11 & 8 € – Pass festival 90 & 70 € Réservation au 09 54 45 09 69 ou [contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) Concert à 20h30 Ouverture du Comptoir 19h30 Possibilité de boire un verre et manger une assiette Maison du Chant avant et après le concert

11 & 8 € / Pass festival 90 & 70 €

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00