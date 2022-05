FESTIVAL DE VIVE VOIX Savenay, 18 mai 2022, Savenay.

FESTIVAL DE VIVE VOIX Savenay

2022-05-18 – 2022-05-22

Savenay Loire-Atlantique

De Vive Voix Festival est un festival de spectacle vivant organisé par de nombreux acteurs savenaisiens. Il se déroulera du 18 au 22 mai et proposera des animations sur le marché, un atelier d’écriture, des spectacles, une rencontre d’autrice, un ciné-impro et des concerts. Infos et résa : devivevoix.festival@gmail.com

Parce que la voix, l’expression, le rapport aux autres sont le terreau de la créativité et que la créativité est signe de vitalité, nous présentons le 1er festival de spectacle vivant à Savenay !

+33 7 80 46 14 56

