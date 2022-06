FESTIVAL DE VIENNE Nouâtre Nouâtre Catégories d’évènement: 37800

Nouâtre 37800 Nouâtre Un festival itinérant, festif et gourmand

en Touraine Val de Vienne

Une première édition inédite en hommage à la Vienne ! Au fil de la journée…

Revivez la tradition des passeurs à Nouâtre.

Plongez-vous dans l’univers rétro, à l’ambiance vintage et guinguette, à Marcilly-sur-Vienne et Pouzay.

Faîtes des haltes gourmandes au gré des différentes escales ! Amarrages gourmands

Régalez-vous aux différentes haltes gourmandes de Nouâtre, Pouzay, Marcilly-sur-Vienne et L’Île-Bouchard ! En soirée…

Nouâtre

