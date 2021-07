Festival de Vendôme Vendôme, 7 août 2021, Vendôme.

Festival de Vendôme 2021-08-07 18:00:00 – 2021-08-07

Vendôme Loir-et-Cher

10 EUR 10 Festival de Vendôme. Cet été, l’Association du Château de Vendôme “Berceau des Bourbons” accueille dans son écrin les musiciens du Festival de Guitare de Vendôme pour quatre concerts. En plein air et dans les jardins suspendus du château… Quatre samedis, ça vous dit ? Au programme de ces 4 jours : samedi 26 juin « BAZAR ET BÉMOLS » chanson française et humour. Samedi 10 juillet « LA ZONDA » chansons latines nuancées de swing. Samedi 7 août : Gaëlle SOLAL, guitare classique, Samedi 21 août «DR CHARLESTON » jazz de la Nouvelle Orléans. Retenez vite vos places pour une ascension sur des rythmes et des sonorités colorées.

Enfin ! En plein air et dans les jardins suspendus du château… Quatre samedis, ça vous dit ?

+33 2 18 10 44 35

guitare au gre du loir

