Le samedi 20 mai 2023

de 14h00 à 18h00

Tout public. gratuit

Le Vaisakhi est une fête traditionnelle originaire du Pendjab (Inde), célébrée le 13 ou le 14 avril selon le calendrier grégorien. Il représente traditionnellement la fête de la moisson et la célébration de l’arrivée du printemps, saison très importante dans une région agricole comme le Pendjab. Programme : Discussion, Exposition, Ateliers et Danses Ateliers 1. Kirtan – présentation de l’Harmonium, du Rabab et du Dilruba 2. Dastaar – atelier de nouage de turban 3. Langhar – service gratuit de samosa et pakorey – Cha ou Chabeel (du restaurant Apna Punjab) 4. Gurmukhi – Calligraphie » écrivez votre nom en Gurmukhi « 5. Exposition Soldats sikhs 1914 – présentation d’archives de cartes postales 6. Exposition d’anciens journaux français relatifs au Pendjab 7. Préparation de plats punjabi – (à confirmer) 8. Vente de chaussures et d’accessoires punjabi 9. Vente de costumes punjabi par Dhaka d’or 10. Atelier de henné punjabi Sur scène : 15H00 – Discussion sur Vaisakhi 16H00 – Session de Bhangra 17H00 – Atelier Giddha avec Eiffel Bhangra Maison de l’inde 7 boulevard Jourdain 75015 Paris Contact : https://www.instagram.com/sikhsdefrance/ 0651694398 direction@sikhsdefrance.fr https://www.facebook.com/sikhsfrance https://www.facebook.com/sikhsfrance https://www.instagram.com/sikhsdefrance/

Sikhs de France Vaisakhi – Punjab Inde
Maison de l'inde
7 boulevard Jourdain
75015 Paris

