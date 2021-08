Tuchan Tuchan Aude, Tuchan FESTIVAL DE THEATRE SEGURE #5 – VENEZ BOIRE AVEC MOI, ON S’ENNUIERA PLUS TARD! Tuchan Tuchan Catégories d’évènement: Aude

Tuchan Aude Tuchan 5 5 EUR Venez boire avec moi, on s’ennuiera plus tard! par le Cabaret Bernard Dimey Bernard DIMEY était un être démesuré qui se demandait pourquoi il vivait souvent parmi les nains. Ayant soif d’absolu, il aurait aimé croire au Paradis superbe de son enfance, retrouver “les routes du silence, les chemins du Seigneur ou de la belle au bois”. L’appétit de vie de cet ogre chaleureux qui brûla la chandelle par les deux bouts ne saurait cacher le mal de vivre, la menace obsédante de la mort. Charmés et amusés par cette poésie rebelle, Claire et Patrick Chevalier, accompagnés à l’accordéon par Laurence Legrix, vous proposent: « Venez boire avec moi, on s’ennuiera plus tard! ». Une heure d’humour et de « râlantes », d’indignation et de compassion, une poésie sans contrainte, libre, émouvante et à déguster avec ou sans le p’tit verre ! Qu’est-ce que la Poésie ? C’est mettre sa nuit en lumière. Cette très belle définition de Jean COCTEAU, Bernard DIMEY la reprend à son compte dans ses poèmes du “milieu de la nuit”. Mort en 1981 à l’âge de 50 ans, Bernard DIMEY était connu comme auteur de chansons à succès, Syracuse, Mémère, Mon truc en plumes, l’Amour et la Guerre… interprétées par Henri SALVADOR, Michel SIMON, Zizi JEANMAIRE, Charles AZNAVOUR, MOULOUDJI, Juliette GRÉCO, Yves MONTAND… compasegure@gmail.com +33 6 80 25 42 04 http://www.theatre-de-segure.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

