Plappeville Moselle Plappeville 10 EUR Festival de Théâtre Rideau ! – 5° édition Vendredi 18 mars – 20 h 30 – Cie Les Z’effrontés – Pièce de théâtre – Les Héritiers de Alain Krief

Recette au chapeau Samedi 19 mars – 11 h 00 – Théâtre de Marionnettes de Belfort – Les trois petits cochons – Programmation jeune public

Gratuit Samedi 19 mars – 20 h 30 – Josselin Dailly – One man show – Le dilemme du Tramway

Entrée 10 €

Gratuit pour les moins de 16 ans Dimanche 20 mars – 18 h – Nihilo Nihil – Apéro littéraire – Rêves d’Europe

Entrée 10 €

+33 3 87 30 40 75 http://www.plappeville.fr/

