Festival de Théâtre pour Rire: Kosh Matignon, 20 novembre 2021, Matignon.

Festival de Théâtre pour Rire: Kosh 2021-11-20 17:00:00 – 2021-11-20 Matignon Maison des associations

Matignon Côtes d’Armor Matignon

Trois jours de spectacles de rire à Matignon!

Comme chaque année, ce sont 7 spectacles qui vous seront proposés à la salle omnisports, ainsi que des animations et concerts gratuits au cabaret .

20 novembre: 17H – TOUT PUBLIC

Kosh

Et c’est parti pour un tourbillon de sons d’une justesse bluffante !

Kosh est un beatboxer reconnu et talentueux. A travers ses voyages et anecdotes nourris de bruitages, musiques, aussi fous que surprenants, il nous propose un spectacle tout public drôle et novateur.

Faut pas louper l’kosh !

Ouverture de la billetterie de 8 novembre

RÉSERVATIONS

– Par internet

– Par téléphone de 9h à 21h au 02 96 41 17 20

ou 06 12 51 88 11 ou 06 14 12 17 92

– Sur place à la maison des associations de 9h à 12h30.

RETRAIT DES BILLETS

À la maison des associations à partir du 15 novembre de 9h à 19h et au plus tard 30 mn avant l’heure du spectacle.

+33 2 96 41 17 20 http://www.festival-pour-rire.com/spectacles/

dernière mise à jour : 2021-10-13