Festival de théâtre “Partout et pour Tous” Université Évry – tous campus, 30 mars 2022, .

Festival de théâtre “Partout et pour Tous”

du mercredi 30 mars au vendredi 8 avril à Université Évry – tous campus

Au programme : **Le Dioramaton – La cabine leslie dans le cadre du partenariat avec le théâtre de Corbeil-Essonnes** Mercredi 30 mars de 10h à 14h Découvrez une installation immersive qui propose au spectateur un voyage de 8 minutes à travers la forêt, à la recherche de l’être aimé, ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre… Mêlant audio, vidéo et théâtre, le Dioramaton offre une expérience magique et facétieuse, dans laquelle chaque spectateur devient le héros de son spectacle, qu’il façonne à son image. UNIVERSITÉ D’ÉVRY – BÂT. ILE-DE-FRANCE – GALERIE CESÁRIA ÉVORA 23 boulevard François Mitterrand – 91025 Évry-Courcouronnes **”Cendres de Marbella” – Cie Périphériques** Lundi 4 avril de 13h à 14h Nous retrouvons Ziz, le jeune dealer entreprenant de Cendres de Marbella, à sa sortie de prison. Physiquement amoché, moralement changé, Ziz retourne dans sa cité, où plus rien n’est vraiment comme avant : le cannabis a été légalisé, bouleversant les habitudes et l’économie locale. Pour continuer son chemin dans ce monde sans pitié, Ziz va devoir trouver autre chose… UNIVERSITÉ D’ÉVRY – BÂT. 1ERS CYCLES – AMPHI AUDIO 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 91025 Évry-Courcouronnes **”Flagrant Deni” de Maupassant – Aviscene** Jeudi 7 avril de 13h à 14h30 Au tribunal du « Flagrant déni » tout le monde nie, se renie, se méfie. Dans la robe du juge Saval, Maupassant s’amuse à faire comparaitre à la barre une galerie de personnages tous plus truculents et loufoques les uns que les autres. Un Maupassant drôle, caustique, mais aussi profondément humain. « Qui suis-je pour me railler de cette femme, moi qui n’ai jamais aimé ? », fait-il dire au jeune juge Saval, ce même juge qui sera fauché par l’amour au crépuscule de sa vie. UNIVERSITÉ D’ÉVRY – BÂT. 1ERS CYCLES – AMPHI AUDIO 1 rue Pierre Bérégovoy – 91025 Évry-Courcouronnes **”Les 3 noëls” d’après Charles Dickens” – Cie Al Andalus** Vendredi 8 avril de 12h30 à 13h30 Un soir de Noël, Scrooge, personnage emblématique (Picsou!), va découvrir qu’une vie consacrée à l’argent engendre peu de profits. De son enfance à ses vieux jours, tout défile pour le mettre face à son destin et ses responsabilités. Pour jouer de cette métamorphose, une comédienne et 20 personnages qu’elle incarne avec masques, poupées, objets et marionnettes. Cette aventure à rebondissements de Charles Dickens est drôle et édifiante, littéraire et populaire, fantastique et philosophique. UNIVERSITÉ D’ÉVRY – BÂT. MAUPERTUIS – COUR 3 rue du Père Jarlan – 91025 025 Évry-Courcouronnes

Sur inscription

Du 30 mars au 8 avril, l’Université d’Évry célèbre la culture ! 11ème édition du Festival de théâtre Partout et Pour Tous “Performance d’acteurs”

Université Évry – tous campus Île-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T14:00:00;2022-04-04T13:00:00 2022-04-04T14:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T14:30:00;2022-04-08T12:30:00 2022-04-08T13:30:00