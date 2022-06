FESTIVAL DE THÉÂTRE – MESDEMOISELLES MOLIÈRE Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg

FESTIVAL DE THÉÂTRE – MESDEMOISELLES MOLIÈRE Phalsbourg, 27 juillet 2022, Phalsbourg. FESTIVAL DE THÉÂTRE – MESDEMOISELLES MOLIÈRE

25 rue du Commandant Taillant Salle des Scouts Phalsbourg Moselle Salle des Scouts 25 rue du Commandant Taillant

2022-07-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-31

Salle des Scouts 25 rue du Commandant Taillant

Phalsbourg

Moselle Compagnie La Mesnie H – Strasbourg. Durée : 1h15. Coup de pouce à une jeune compagnie issue en grande partie du conservatoire de Strasbourg, classe de Jacques Bachelier. Il n’y a pas qu’Erckmann-Chatrian dans la vie. Molière est né il y a quatre cents ans, en 1622. Hommage lui est rendu sans qu’il soit sur scène et sans jouer une de ses pièces. Écriture sensible de Joséphine Hazard d’après un livre de Henry Lyonnet sur Amande Béjart, « Mademoiselle Molière ». Sur un plateau de théâtre, le temps se brouille et les siècles se font écho : les comédiens du Malade imaginaire s’apprêtent à entrer en scène, quatre siècles les séparent. En coulisses, des actrices prises dans les filets tissés par l’œuvre et la vie de Molière profitent d’instants volés à l’insaisissable mouvement de la vie pour se confier, rire, pleurer et braver les lignes de créations nouvelles, avec le sentiment coriace que les fantômes du passé (ou de l’avenir) ne cessent de les accompagner… Salle des Scouts 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Phalsbourg Other Lieu Phalsbourg Adresse Phalsbourg Moselle Salle des Scouts 25 rue du Commandant Taillant Ville Phalsbourg lieuville Salle des Scouts 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg Departement Moselle

Phalsbourg Phalsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/phalsbourg/

FESTIVAL DE THÉÂTRE – MESDEMOISELLES MOLIÈRE Phalsbourg 2022-07-27 was last modified: by FESTIVAL DE THÉÂTRE – MESDEMOISELLES MOLIÈRE Phalsbourg Phalsbourg 27 juillet 2022 25 rue du Commandant Taillant Salle des Scouts Phalsbourg Moselle

Phalsbourg Moselle