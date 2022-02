FESTIVAL DE THÉÂTRE – MÉCLEUVES EN SCÈNE Mécleuves Mécleuves Catégories d’évènement: Mécleuves

Moselle

FESTIVAL DE THÉÂTRE – MÉCLEUVES EN SCÈNE Mécleuves, 4 mars 2022

2022-03-04 14:30:00 – 2022-03-04 22:30:00

Mécleuves Moselle Mécleuves Seuls en scène, comédies, drames, contes, spectacles musicaux ou jeune public, théâtre d’improvisation … Comme les éditions précédentes et avec 9 spectacles de qualité, l’éclectisme sera au rendez-vous, sans oublier la traditionnelle exposition d’artistes pendant tout le festival.

Venez donc passer un agréable week-end théâtral avec nous ! https://sites.google.com/site/mjcfrontignymecleuves/home MJC FRONTIGNY-MÉCLEUVES

