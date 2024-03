Festival de Théâtre Match ! L’amour a l’ére du numèrique Seilhac, vendredi 2 août 2024.

Dans l’espace dépouillé d’une petite salle de bal, Marilyne Lagrafeuil partage avec le public une autofiction aussi hilarante que poignante. Partant de sa propre expérience, elle nous confie sa quête d’amour et ses aventures sur les sites de rencontre, devenus aujourd(hui le bal moderne, sans jugement ni caricature. Tel un ange-gardien, un musicien accompagne ses confidences avec des chansons d’amour populaires. L’écriture incisive de Marilyne Lagrafeuil dessine une galerie de portraits hauts en couleur et scrute l’écart entre ses fantasmes, ses espoirs et la réalité. Plus largement, MATCH ! saisit, avec un mélange d’humour ravageur et de lucidité mélancolique, la complexité de la rencontre amoureuse, les pièges du marché de la séduction et les injonctions à la mise en couple comme marqueur de normalité sociale, particulièrement pour les femmes. » Grande scène Durée 1h00 Payant – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 21:30:00

fin : 2024-08-02

Le Bourg

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine info@theatreaseilhac.com

