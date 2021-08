FESTIVAL DE THÉÂTRE MAMERS EN SCÈNE 2021 – MOLIÈRE À LA RUE Mamers, 25 septembre 2021, Mamers.

FESTIVAL DE THÉÂTRE MAMERS EN SCÈNE 2021 – MOLIÈRE À LA RUE 2021-09-25 17:00:00 – 2021-09-25 18:00:00

Mamers Sarthe

La Compagnie du Théâtre présente “Molière à la rue”, pièce écrite par Céline Codogno

Le 26 décembre 1662, Molière donne L’École des Femmes. La pièce fait l’effet d’une bombe. La querelle de L’École des Femmes durera deux ans. Pamphlets et comédies satiriques se succèdent. Molière, marié depuis un an, est cruellement attaqué jusque dans sa vie privée. Nous sommes en 1663. Molière a 41 ans. La troupe de l’Illustre Théâtre a vécu, celle de Monsieur le Prince de Conti aussi… Molière dirige la Troupe

de Monsieur, frère du Roi. Il est au Théâtre du Palais-Royal. À ce moment précis, on pourrait presque croire que tout va aller pour le mieux… C’est donc dans le contexte tourmenté de la querelle de l’École des Femmes que notre Molière s’est couché, un soir de 1663. Le rideau s’ouvre, il dort… Il rêve… ou pas…

Dans son lit, dans son siècle, ici, maintenant, demain…

