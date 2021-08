FESTIVAL DE THÉÂTRE MAMERS EN SCÈNE 2021 – LA LEÇON DE DANSE Mamers, 16 octobre 2021, Mamers.

FESTIVAL DE THÉÂTRE MAMERS EN SCÈNE 2021 – LA LEÇON DE DANSE 2021-10-16 21:00:00 – 2021-10-16 23:00:00 Théâtre Municipal Place Carnot

Mamers Sarthe

EUR 5 10 La compagnie Cap théâtre présente “la leçon de danse”, pièce écrite par Mark St Germain

Senga est une danseuse qui, suite à une chute, ne peut plus monter sur scène ; Adémar est un jeune homme autiste, professeur de géoscience et mal à l’aise avec les codes de la société. Ils sont voisins, et Adémar, sous le prétexte d’un gala auquel il est invité, demande à Senga de lui apprendre à danser. Autour de cette leçon de danse, ces deux jeunes gens que tout oppose apprennent peu à peu à s’apprivoiser ; et chacun découvre chez l’autre ce qu’il ne parvenait pas à trouver en lui-même.

+33 2 43 97 60 63 https://mamersenscene.fr/

