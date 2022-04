Festival de théâtre Lundis en Scène Plouescat, 25 juillet 2022, Plouescat.

Festival de théâtre Lundis en Scène Place du Dauphin Pôle culturel – L’Atelier Plouescat

2022-07-25 – 2022-07-25 Place du Dauphin Pôle culturel – L’Atelier

Plouescat Finistère

3ème édition du festival Lundis en Scène.

“Chéri on se dit tout!” – Comédie par 221B Productions

Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte, ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe !

Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ? Durée environ 1h30.

theatredelevasion@gmail.com +33 2 98 69 62 18 http://www.festival-lundisenscene.fr/

