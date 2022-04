Festival de théâtre Lundis en Scène Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Festival de théâtre Lundis en Scène Plouescat, 18 juillet 2022, Plouescat. Festival de théâtre Lundis en Scène Place du Dauphin Pôle culturel – L’Atelier Plouescat

2022-07-18 – 2022-07-18 Place du Dauphin Pôle culturel – L’Atelier

Plouescat Finistère 3ème édition du festival Lundis en Scène.

“Et pendant ce temps, Simone Veille!”, par la compagnie professionnelle parisienne Le Pompon.

Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ? Oui, c’est possible !

Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille.

De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes. Durée environ 1h30. theatredelevasion@gmail.com +33 2 98 69 62 18 http://www.festival-lundisenscene.fr/ 3ème édition du festival Lundis en Scène.

“Et pendant ce temps, Simone Veille!”, par la compagnie professionnelle parisienne Le Pompon.

Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ? Oui, c’est possible !

Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des années 1950 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique de Simone qui veille.

De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes. Durée environ 1h30. Place du Dauphin Pôle culturel – L’Atelier Plouescat

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Place du Dauphin Pôle culturel - L'Atelier Ville Plouescat lieuville Place du Dauphin Pôle culturel - L'Atelier Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Festival de théâtre Lundis en Scène Plouescat 2022-07-18 was last modified: by Festival de théâtre Lundis en Scène Plouescat Plouescat 18 juillet 2022 finistère Plouescat

Plouescat Finistère