Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #6 Place du Dauphin Plouescat, lundi 19 août 2024.

5ème édition du festival de théâtre, Lundis en Scène.

« Petits crimes entre amis »

Un véritable ami, c’est celui qui nous aide… Même quand on vient de tuer quelqu’un !

Du moins, c’est ce qu’on dit…

Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ?

En plein milieu des années 80, trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va

mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 21:00:00

fin : 2024-08-19

Place du Dauphin Pôle culturel L’Atelier

Plouescat 29430 Finistère Bretagne theatredelevasion@gmail.com

