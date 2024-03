Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #5 Place du Dauphin Plouescat, lundi 12 août 2024.

Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #5 Place du Dauphin Plouescat Finistère

5ème édition du festival de théâtre, Lundis en Scène.

« Chabadabada, 30 ans d’amour avec toi »

30 ans de couple et de vie de famille entre Marion et Ludo.

Au départ sans enfant, ces deux là vont devoir apprivoiser la vie avec un bébé et tout ce que

ça chamboule dans le couple, notamment la répartition des tâches à la maison … puis

viendra le moment tant redouté de l’orientation professionnelle de leur cher petit, sans

oublier un voyage étonnant dans un pays inconnu le Théâtroustan !

Nous les retrouverons plus vieux, à la retraite, au moment où ils sont de nouveau à deux

mais avec les cheveux gris.

Chabadabada c’est une vie de couple dans laquelle tout le monde se retrouvera parmi les

situations cocasses du quotidien mais également dans d’autres bien plus inattendues

! La comédie de 30 ans de vie commune. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 21:00:00

fin : 2024-08-12

Place du Dauphin Pôle culturel L’Atelier

Plouescat 29430 Finistère Bretagne theatredelevasion@gmail.com

