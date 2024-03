Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #4 Place du Dauphin Plouescat, lundi 5 août 2024.

Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #4 Place du Dauphin Plouescat Finistère

5ème édition du festival de théâtre, Lundis en Scène.

« L’emmerdante »- Les petites vadrouilles

« Ceux qui ne pensent pas comme nous sont des cons” écrivait Brassens…

Telle est la devise de Mathilde, une jeune militante au caractère très fougueux, qui est

interpellée… pour la sixième fois.

Et pour la sixième fois, elle se retrouve devant Louis, un flic débonnaire et taciturne… qui fait

tout pour garder son calme. Mathilde doit répondre aux nombreuses plaintes portées contre

elle. Tous deux vont se confronter dans un face à face épineux, pour un interrogatoire

hors normes. Mais au final, qui interroge vraiment qui ?

La garde à vue la plus percutante depuis Garde à Vue . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 21:00:00

fin : 2024-08-05

Place du Dauphin Pôle culturel L’Atelier

Plouescat 29430 Finistère Bretagne theatredelevasion@gmail.com

L’événement Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #4 Plouescat a été mis à jour le 2024-03-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX