Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #3 Place du Dauphin Plouescat, lundi 29 juillet 2024.

5ème édition du festival de théâtre, Lundis en Scène.

« Amants à mi-temps » Compagnie Katpat

Patricia jongle entre deux amants et elle a une organisation à toute épreuve afin qu’ils

ne se rencontrent jamais. Mais chaque système a sa faille !

Adultère mode d’emploi !

Vincent, marié, deux enfants, est patron d’une entreprise de gros et demi-gros à Rungis.

C’est un terrien, un sanguin, un instinctif, un bourru, un manuel. Il adore sa femme… Mais

aussi sa maîtresse à qui il rend une visite hebdomadaire et régulière du lundi 15 h au

mercredi 15 h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 21:00:00

fin : 2024-07-29

Place du Dauphin Pôle culturel L’Atelier

Plouescat 29430 Finistère Bretagne theatredelevasion@gmail.com

