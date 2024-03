Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #2 Place du Dauphin Plouescat, lundi 22 juillet 2024.

Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #2 Place du Dauphin Plouescat Finistère

5ème édition du festival de théâtre, Lundis en Scène.

« Les parents viennent de Mars les enfants du McDo » Comédie par TAF Production (Paris)

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 10 à 99

ans la comédie qui réconcilie tout le monde !

Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que

partagent un père et ses enfants, fille et garçon.

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est

bien placée bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 21:00:00

fin : 2024-07-22

Place du Dauphin Pôle culturel L’Atelier

Plouescat 29430 Finistère Bretagne theatredelevasion@gmail.com

