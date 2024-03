Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #1 Place du Dauphin Plouescat, lundi 15 juillet 2024.

Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #1 Place du Dauphin Plouescat Finistère

5ème édition du festival Lundis en Scène.

« HIC »- Cie Heidi a bien grandi.

HIC ! C’est des personnages bien trempés, qui nous servent avec humour des chansons de leur cru, de la musique, des tranches de vie gratinées, des amitiés, de la poésie, des verres à pied, des calembours et des cacahuètes.

Un spectacle drôle et émouvant où la solitude côtoie la fête débridée.

Tuba, clarinette, accordéon, voix et comptoir à percussions! .

Début : 2024-07-15 21:00:00

fin : 2024-07-15

Place du Dauphin Pôle culturel L’Atelier

Plouescat 29430 Finistère Bretagne theatredelevasion@gmail.com

L’événement Festival de théâtre Lundis en Scène 2024 #1 Plouescat a été mis à jour le 2024-03-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX