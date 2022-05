Festival de théâtre Lundis en Scène, 22 août 2022, .

Festival de théâtre Lundis en Scène

2022-08-22 – 2022-08-22

“Comme s’il en pleuvait” – Comédie de Sébastien Thiery par le Théâtre de l’Evasion.

Entre situations cocasses et angoisse, fous rires et terreur, Sébastien Thiery nous plonge avec délice dans une pièce complètement folle.

Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir de l’argent dans leur salon. Tous les jours, des billets de banque apparaissent, de plus en plus nombreux,

comme s’il en pleuvait… D’où vient cet argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ? Cette richesse soudaine est-elle une chance ou une malédiction ?

Une comédie désopilante sur l’argent qui rend fou. Durée environ 1h30.

