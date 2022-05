Festival de théâtre Lundis en Scène, 8 août 2022, .

Festival de théâtre Lundis en Scène

2022-08-08 – 2022-08-08

“OUI !” – Comédie de Pascal Rocher, par le Théâtre de Jeanne.

Organiser un mariage, c’est un vrai métier !

Valérie et Stéphane sont dépassés par l’organisation de leur mariage et décident de faire appel à un spécialiste.

Walter Craig, célèbre wedding-planner parisien fait «l’exploit» de passer le périph’ pour leur proposer ses services, et débarque dans leur petit pavillon de banlieue.

La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment différents qui vont, ensemble et non sans mal, préparer un mariage…

Improbable, explosif et hilarant ! Durée environ 1h30.

“OUI !” – Comédie de Pascal Rocher, par le Théâtre de Jeanne.

Organiser un mariage, c’est un vrai métier !

Valérie et Stéphane sont dépassés par l’organisation de leur mariage et décident de faire appel à un spécialiste.

Walter Craig, célèbre wedding-planner parisien fait «l’exploit» de passer le périph’ pour leur proposer ses services, et débarque dans leur petit pavillon de banlieue.

La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment différents qui vont, ensemble et non sans mal, préparer un mariage…

Improbable, explosif et hilarant ! Durée environ 1h30.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par