EUR 5 7 4 spectacles mis en scène ou écrits par de jeunes comédien(ne)s qui vous attendent pour vous montrer leur univers et leur travail. Chaque spectacle est joué les 4 jours à la même heure. Paiement séparé pour chaque spectacle (pas de pass global).

Sur place : espace restauration, buvette, foodtruck, toilettes sèches, parking.

– La Voie d’Esmée à 10h – spectacle jeunesse, durée 30 min.

– Jatâm à 11h – clown, durée 1h.

– From Martin to Eden à 18h30 – seul en scène, durée 1h10.

– ADN (Acide DésoxyriboNucléique) à 21h – pièce de Dennis Kelly, durée 1h45, à partir de 13 ans.

