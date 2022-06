Festival de théâtre « Les Tréteaux »

Festival de théâtre « Les Tréteaux », 9 juillet 2022, . Festival de théâtre « Les Tréteaux »

2022-07-09 – 2022-07-09 Représentation théâtrale « Projection Privée » par l’association sur les Chemins de la Comédie d’Ollioules.

Programmée début janvier à l’espaceBrémond, la pièce de Rémi De Vos,

« Projection privée » est à nouveau proposée, en plein-air cette fois. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville