2022-05-20 – 2022-05-22

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Jusqu’en 2018, le thème des pièces de théâtre était celui de la comédie…Depuis, l’éventail a été élargi, en laissant un thème libre pour plus de diversité.

Entre 8 et 12 troupes se produisent pendant ce festival. Elles appartiennent toutes à la F.N.C.T.A. (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Animation.)

Depuis 1996, l’association « Le Théâtre du Vide » organise les Rocatines.

Pendant trois jours consécutifs, les représentations se succèdent.

contact@theatreduvide.org +33 6 35 56 90 71

