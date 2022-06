FESTIVAL DE THÉÂTRE – LES MUSIQUES DE MADAME BOVARY Phalsbourg, 29 juillet 2022, Phalsbourg.

FESTIVAL DE THÉÂTRE – LES MUSIQUES DE MADAME BOVARY

6 rue du Collège Église protestante Phalsbourg Moselle Église protestante 6 rue du Collège

2022-07-29 – 2022-07-29

Église protestante 6 rue du Collège

Phalsbourg

Moselle

Récital de piano. David Kadouch – Nice. Durée : 1h. “J’ai voulu imaginer la musique qu’Emma Bovary aurait pu écouter pendant sa courte vie, en invoquant les femmes compositrices souvent oubliées de l’époque de Flaubert.” En rapprochant les impressions provoquées par le texte et les mélodies qu’il y associe, David Kadouch donne un récital aussi sensible que virtuose. “Les musiques de Madame Bovary” est une véritable ode, tout à la fois à la douceur et à la force, aux ambitions et aux doutes d’Emma Bovary, et à travers elle, de toutes les femmes de son époque, anonymes ou oubliées, qui ont un jour aspiré à une transcendance amoureuse et artistique. Émile Erckmann, qui aimait la musique, et Gustave Flaubert sont contemporains (Flaubert est né en 1821), ont lu et commenté leurs œuvres respectives. “Madame Bovary” a été publié en 1857 chez Michel Lévy (Phalsbourgeois), l’année où Erckmann-Chatrian publiaient leur premier succès, “l’Illustre Docteur Matheus”. Deux bonnes raisons d’avoir programmé ce concert. Une chance d’accueillir David Kadouch à Phalsbourg avant son passage au Festival de piano de La Roque d’Anthéron.

Église protestante 6 rue du Collège Phalsbourg

dernière mise à jour : 2022-06-23 par