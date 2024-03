Festival de Théâtre Les folles aventures de Lili Chardon Seilhac, samedi 3 août 2024.

Un spectacle poétique et fantastique sur la différence et le vivre ensemble. Quant Norbert part à la recherche de son ballon perdu et qu’il découvre Lili en pleine construction d’une machine volante, il décide de partir à l’aventure avec elle. Grâce à la rencontre de 4 personnage, le petit garçon normal et la fille bizarre vont apprendre à s’apprivoiser et à faire équipe. Dès 4 ans Durée 45 min Participation libre – .

Début : 2024-08-03 17:30:00

fin : 2024-08-03

Salle Cerous

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine info@theatreaseilhac.com

