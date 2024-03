Festival de théâtre « Les coulisses du Manoir » LA ROCHELLE NORMANDE Sartilly-Baie-Bocage, mercredi 14 août 2024.

Festival de théâtre « Les coulisses du Manoir » LA ROCHELLE NORMANDE Sartilly-Baie-Bocage Manche

Créé en 2012, le festival des Coulisses du manoir est la concrétisation d’un rêve de longue date.

Le but premier de ce festival étant de partager de bons moments tous ensemble, nous proposons une restauration sur place, des tables sont dressées dans le jardin pour donner la possibilité aux spectateurs de rester entre deux représentations.

AU PROGRAMME

– Mercredi 14 août

17h La Vendita del Aria de et par la Cie Akama.

20h30 Songe d’une nuit d’été de Shakespeare avec la Cie des Barriques.

– Jeudi 15 août :

20h30 Vole Eddie, vole ! (qui a reçu le label culturel des Jeux Olympique 2024 de Léonard Prain avec la Cie C’est pas du jeu.

– Vendredi 16 août

17h L’envol du Pingouin (en lien avec les 80 ans du débarquement) de Jean-Jacques Vanier et François Rolli avec Jean-Jacques Vanier

20h30 Au-dessus de la mêlée de et par Cédric Chapius.

– Samedi 17 août :

18h Une vie sur mesure de et par Cédric Chapius.

BILLETTERIE :

– sur le marché de Sartilly vendredi 29 juillet et vendredi 05 août de 10h à 12h.

– sur place, au manoir les 10, 11, 12, 13 et 14 août à partir de 14h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14

fin : 2024-08-17

LA ROCHELLE NORMANDE 1 Le Manoir

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie vincent.guinamard@gmail.com

